“Миколаїв стає другим Маріуполем” – заява голови облради Ганни Замазєєвої. Цієї ночі росіяни знову обстріляли місто.

Близько 40 ракет вночі прилетіло по Миколаєву, це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Місто цілеспрямовано вбивають. Але ніякі ракети та снаряди не зможуть зламати дух наших людей! Місто поранене і щоденно ці поранення стають все важчими…Але ми вистоїмо!”, написала вона.

Замазєєва звернулася до суспільства з проханням не мовчати про ситуацію в Миколаєві, адже в той час, як в інших “вирує в головах мирне життя”, місто нищать.

“А десь вирує в головах людей мирне життя, хтось обговорює, як сидить на фото Олена Зеленська, як хтось одягнутий і кудись поїхав… Мені це зараз все одно, як і всім миколаївцям! Але мені не все одно, коли місто нищать, “стирают с лица земли”, вбивають наших людей, дітей”, наголосила Ганна Замазєєва.

Окрім цього, голова обрлади повідомила, що попри втрати і втому, миколаївці розбирають кожен завал і будуть триматися, доки не переможуть.

“Ми будемо триматись і переможемо. Але увесь світ повинен кричати! Кричати про жахливі дії країни-терориста! І нарешті усвідомити, що “русскій мір” – це вбивство, тортури та тероризм!”, написала у себе в телеграмі Ганна Замазєєва.

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