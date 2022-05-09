Техніка окупантів стає металобрухтом: найдорожчі втрати росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну наші Збройні сили нещадно нищать окупантів і їхню техніку. Які найдорожчі втрати росії у війні?

Втрати військової техніки рф коштують її громадянам $230 млн в день. Наразі путін уже витратив 34 мільярди доларів на війну в Україні, кожні два дні до цієї суми додається ще один мільярд.

Про це повідомляє німецьке видання Focus.de, з посиланням на ТСН передає NNS.

За 70 днів війни проти України росія втратила понад 7 тисяч одиниць бойової техніки. На кінець квітня втрати російської армії оцінювалися більш ніж у 16 мільярдів доларів.

Найдорожчою стала втрата ракетного крейсера “Москва”, вартістю 750 мільйонів доларів. Цей корабель брав участь у захопленні українського острова Зміїний. Потопили гордість російського флоту українські ракети “Нептун”. росія спростовує інформацію про удар ракетами: за офіційною версією рф, на кораблі просто розпочалася пожежа і здетонували боєприпаси. Пізніше міноборони рф повідомили, що крейсер затонув під час відбуксування до порту.

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До вибуху на “Москві” найдорожчою тратою для росії був великий десантний корабель “Саратов” – 400 мільйонів доларів. Затонув він 24 березня після обстрілу українськими ракетами. “Саратов” доправляв військову техніку окупантам та брав участь у анексії Криму 2014 року.

На третьому місці – десантний літак ІЛ-76. Його вартість – 86 мільйонів доларів. Літак був збитий 26 лютого з російським десантом на борту.

На Харківському напрямку ЗСУ знищили танк Росії – Т-90М. На думку європейських експертів, Т-90М є найтехнологічнішим і найбоєздатнішим танком у росії. Вартість танка Т-90М залежить від версії та комплекту модернізації – експортна вартість становить близько 2,5 млн доларів, а вартість наймодернізованішої версії сягає 4,3 млн доларів.

Найдорожчі втрати росії у війні: у Топ-10 списку також:

винищувач Су-30 СМ. Їх українські військові знищили 10 одиниць. Вартість кожного – 50 мільйонів доларів

винищувач-бомбардувальник Су-34. Таких знищено близько 20. Вартість одного – 40 мільйонів доларів

винищувач Су-35. Знищено три одиниці. Вартість кожного – 32 мільйони доларів

літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП. Ліквідована одна одиниця. Ціна – 30 мільйонів доларів

командирський бойовий гелікоптер Ка-52. Знищено 10 одиниць. Вартість – 16 мільйонів доларів

ударний гелікоптер Ка-50, вартістю 16 мільйонів доларів

зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир” С-1, вартістю 14 мільйонів доларів.

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