11 липня у Молдові автобус, який їхав у Київ потрапив у смертельне ДТП. Загинуло двоє людей.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Суспільне і NewsMaker.

ДТП сталося на трасі R7 у Ришканському районі Молдови, що знаходиться на кордоні з Румунією. Водій автомобіля Renault вирішив розвернутися на трасі через суцільну лінію розмітки. В цей момент у нього врізався рейсовий автобус.

74-річний водій легкового автомобіля та його 69-річна дружина, яка перебувала на пасажирському сидінні, загинули на місці аварії.

У Молдові автобус, який їхав у Київ потрапив у смертельне ДТП

У МЗС України повідомили, що у ДТП в Молдові постраждалих українців серед пасажирів автобуса немає.

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