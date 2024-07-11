Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ДТППодії

У Молдові автобус, який їхав у Київ потрапив у смертельне ДТП

Автор -
Журналіст
У  Молдові автобус

11 липня у Молдові автобус, який їхав у Київ потрапив у смертельне ДТП. Загинуло двоє людей.

Повідомляють Новини України – НСН  з посиланням на Суспільне і NewsMaker.

ДТП сталося на трасі R7 у Ришканському районі Молдови, що знаходиться на кордоні з Румунією.  Водій автомобіля Renault вирішив розвернутися на трасі через суцільну лінію розмітки. В цей момент у нього врізався рейсовий автобус.

74-річний водій легкового автомобіля та його 69-річна дружина, яка перебувала на пасажирському сидінні, загинули на місці аварії.

У Молдові автобус, який їхав у Київ потрапив у смертельне ДТП

1720706205 2918 large

У МЗС України повідомили, що у ДТП в Молдові постраждалих українців серед пасажирів автобуса немає.

 

Ще новини України: На Росію і Україну чекає «смертельне літо»: в ЗСУ прокоментували цей прогноз WSJ

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×