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У Києво-Печерській лаврі створили 3D-модель підземних печер: як вони виглядають

Журналіст
У Києво-Печерській лаврі створили 3D-модель підземних печер: як вони виглядають

У Києво-Печерській лаврі створили 3D-модель підземних печер. Їх розробником є команда Skeiron.

Про це повідомили у Національному заповіднику Києво-Печерська лавра, передає НСН.

Фахівці цієї команди спеціалізуються на лазерному скануванні спадщини. Під час роботи у лаврі вони дослідили кожен сантиметр печер. Зокрема відвідали Ближні і Дальні печери.

Зробили вони це для того, аби назавжди зберегти стародавню памʼятку у вигляді 3D-моделі. Вона опублікована у вільному доступі. У випадку їх руйнувань, допоможе її відновити. А також дасть потенціал для розвитку історії Києва.

Створення 3D-моделі підземелля ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України.

У Києво-Печерській лаврі створили 3D-модель підземних печер: фото

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