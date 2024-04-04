У Києво-Печерській лаврі створили 3D-модель підземних печер: як вони виглядають

У Києво-Печерській лаврі створили 3D-модель підземних печер. Їх розробником є команда Skeiron.
Про це повідомили у Національному заповіднику Києво-Печерська лавра, передає НСН.
Фахівці цієї команди спеціалізуються на лазерному скануванні спадщини. Під час роботи у лаврі вони дослідили кожен сантиметр печер. Зокрема відвідали Ближні і Дальні печери.
Зробили вони це для того, аби назавжди зберегти стародавню памʼятку у вигляді 3D-моделі. Вона опублікована у вільному доступі. У випадку їх руйнувань, допоможе її відновити. А також дасть потенціал для розвитку історії Києва.
Створення 3D-моделі підземелля ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України.
У Києво-Печерській лаврі створили 3D-модель підземних печер: фото
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