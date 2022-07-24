The Insider: У «лнр» у підвалах утримують російських військових, які відмовилися воювати

В окупованій росією Луганській області в підвалах під вартою тримають російських військових-контрактників, які відмовилися воювати проти України.

Відмовників тримають у місті Брянка вже понад місяць. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Babel”.

За даними журналістів російського видання “The Insider”, після трьох місяців служби контрактникам обіцяли відпустку та можливість відмовитися від участі у війні, але коли ті написали відмовні, їх затримали та вивезли до Брянки. За словами родичів, там їх утримують у жахливих умовах, періодично змушуючи повернутися на фронт. Родичі також розповідають про катування і побої військових, яких у підвалах щонайменше декілька сотень.

Військове командування відмовляється відпускати контрактників додому, побоюючись, що решта наслідуватиме їхній приклад. Батько одного з військових розповів, що при цьому командування рф заявляє, що не причетне до затримання. Родичам кажуть, що контрактників утримують «луганські військові».

Раніше стало відомо, що на Луганщині формують центр, куди звозять військовослужбовців рф, які відмовилися воювати в Україні. Там перебувають щонайменше 234 особи з різних військових частин. Багатьох утримують у підвалах та гаражах. Судячи з розповідей військовослужбовців та їхніх близьких, функції охоронців виконують співробітники приватної військової організації. Родичі військових вважають, що йдеться про «ПВК Вагнера».

У Запорізькій області збільшується кількість російських військових