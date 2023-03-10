Спалах коронавірусу на Рівненщині: що відомо

На Рівненщині зафіксували спалах коронавірусу. Серед захворілих за останній тиждень – 82 дитини, передає НСН.

Окрім того, в області вже 5 летальних випадків і понад тисячу нових хворих лише за останній тиждень. Такі показники на 30% більші за рівень захворюваності на COVID-19, порівнюючи з минулим тижнем, наголосили в місцевій ОВА.

Спалах коронавірусу на Рівненщині

Лікарі говорять, зараз активно циркулює надзвичайно заразний штам “Омікрон”. Вони закликають тих, хто має симптоми і підтверджений діагноз, утримуватися від походів до людних місць, бо хоч “Омікрон” за перебігом легший – однаково небезпечний, особливо для літніх людей або тих, хто має хронічні захворювання.

В області вакцинована лише половина населення і лише 10% робили бустерну дозу.

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