Російські ракети, які вдарили по Вознесенську, могли летіти в бік Південноукраїнської АЕС, – Енергоатом

Російські ракети, які вдарили по Вознесенську, могли летіти в бік Південноукраїнської АЕС. Заявили у “Енергоатом”.

В компанії наголошують, що обстріл спостережної зони АЕС є ядерним тероризмом.Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Енергоатом”.

«Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня», йдеться в повідомленні.

Тоді, біля Вознесенська співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях. Вони входили до складу угруповання, яке планувало захоплення вищезгаданої станції.

Нагадаємо, 20 серпня рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п’ятиповерховий будинок та приватні будинки. Внаслідок чого поранення отримали 9 осіб. Четверо з них – діти.

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