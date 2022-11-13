Стало відомо, роботу скількох відділень Укрпошта планує відновити у Херсоні. Компанія вже відновила роботу на деокупованій території області. Повідомляє NNS.

«У частині звільненої Херсонщини, яка ближче до Дніпропетровщини, ми вже працюємо в 79 населених пунктах. Ми зробили точку базування – відкрили стаціонарне відділення у Великій Олександрівці. Звідси розвозимо по всіх населених пунктах пенсії, виплачуємо допомогу від Червоного Хреста – 1200 гривень на людину, а також допомогу від міжнародної організації з міграції – 2200 гривень на людину. Також привозимо і продукти», розповів Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.

Роботу скількох відділень Укрпошта планує відновити у Херсоні

В самому ж Херсоні планує відкрити 5-7 відділень.

«Чекаємо дозвіл від ДСНС, бо росіяни залишали вибухонебезпечні предмети у наших відділеннях. Почнемо з 5-7 відділень у самому Херсоні, а далі максимально швидко постараємося поновити всю мережу. Ще проблемою є те, що росіяни покрали всі наші автівки, всі комп’ютери з відділень. Поки що перекинемо автівки з інших регіонів, щоб відновити роботу», додав Смілянський.

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