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Під Одесою з невідомих причин гинуть лебеді (фото)

Журналіст
Під Одесою з невідомих причин гинуть лебеді (фото)

Під Одесою з невідомих причин гинуть лебеді. Зоозахисники б’ють на сполох.

«Останнім часом в пониззі річки Дністер, зокрема в межах території Нижньодністровського НПП, його співробітниками та місцевим населенням дедалі частіше фіксується загибель лебедів. Адміністрація Парку вживає всіх необхідних заходів щодо зʼясування ситуації», повідомили у Нижньодніпровському національному парку.

Якщо зʼясується, що птахи хворіють на небезпечну вірусну інфекцію, всі територіальні громади, що межують з територією Парку, будуть попереджені про загрозу.

У коментарях до допису,  один користувач вказав, що на Тилігульському лимані, що на межі Одеської та Миколаївської області, також гинуть лебеді.

Під Одесою з невідомих причин гинуть лебеді: фото

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