Окупанти погрожують працівникам ЗАЕС — співробітник станції

Російські окупанти погрожують працівникам ЗАЕС, якщо вони не підпишуть трудові договори з «Росатомом». На умовах анонімності розповів один з працівників станції.

Окупанти примушують працівників станції підписувати договори з «Росатомом». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Суспільне».

«На збори прийшли представники “Росатома”. Вони повідомили, що тих, хто відмовиться підписувати нові договори, скоротять. Тим, хто договори підпише, обіцяють зарплати вищі української у півтора-два рази і підйомні. Для подачі заяви на оформлення нового трудового договору російські паспорти поки не вимагають. Промисловому персоналу дали час на роздуми до 3 листопада. Тим, хто не перейде на нові договори, заблокують перепустки», сказав співробітник.

За його словами більшість працівників відмовляються від підписання нових договорів.

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