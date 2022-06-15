Запорізька АЕС: окупанти порушили 5 фундаментальних принципів безпеки експлуатації станції

Запорізька АЕС: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що з 7 окупантами порушено 5 фундаментальних принципів безпеки експлуатації атомної станції.

Про що саме йдеться розповіла в етері Еспресо експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна, передає NNS.

Вона вважає, що про рівень безпеки ЗАЕС складно говорити, бо зараз працюють два енергоблоки на пониженій потужності, а чотири стоять. Також складно говорити про психологічний комфорт працівників станції, які не можуть вільно пересуватися по майданчику атомної станції, їх супроводжують військові, відбирають телефони.

“Перший принцип – зруйнована система фізичного захисту атомної станції, тому що військові знаходяться на території станції з важкою зброєю. Доступ до приміщень, де знаходяться ядерні матеріали мають і військові, і Росатом. Другий з порушених принципів – незалежний державний контроль ядерної радіаційної безпеки з боку Держатомрегулювання України, тобто інспекторів на майданчику немає з моменту окупації, їх відкликав тимчасовий виконувач обов’язків голови, пан Коріков. Третій момент – зруйнована система аварійної готовності реагування, а це зв’язок та готовність всіх служб, у тому числі силових структур”, пояснила експертка з атомної енергетики.

Ольга Кошарна зазначила, що про рівень безпеки складно говорити, бо зараз працюють два енергоблоки на пониженій потужності, а чотири стоять. Зазвичай, коли стоять атомні блоки йде плановий ремонт, але зараз неможливо завезти запасні частини з України, запросити підрядні організації для ремонту теж неможливо, бо ніхто не поїде.

“І останнє, п’ятий принцип – це персонал. У нас на всю країну, на чотири атомні станції є біля 400 ліцензованого персоналу, які мають право керувати реакторними установками. Це дуже відповідальна робота. Перед початком зміни з працівником станції розмовляє психолог, перевіряють стан здоров’я, тому що приймати рішення при форс-мажорних умовах, людина повинна повністю володіючи собою. А як може персонал зараз на станції володіти собою, коли вони не можуть вільно пересуватися по майданчику атомної станції, їх супроводжують військові, відбирають телефони – це постійний стрес при відсутності ліків. Тяжкий психологічний стан, до того ж 11 працівників ЗАЕС викрали російські військові, одного взагалі у власній квартирі розстріляли, відповідно, складно говорити про психологічний комфорт цих людей”, підкреслила Кошарна.

Експертка з атомної енергетики додала, що за аналізом загального світового досвіду причинами зупинки роботи ядерних реакторів або відхилення експлуатації станції це 60-70% є людський фактор, тому підвищуються ризики, що люди можуть не впоратися з надзвичайною ситуацією.

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