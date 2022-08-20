На ЗАЕС продовжили «вихідні» для українського персоналу,- ГУР

На ЗАЕС продовжили «вихідні» для українського персоналу. Повідомило Головне управління розвідки МО України.

Окупаційне керівництво Запорізької АЕС продовжили «короткотривалі вихідні» для українського персоналу. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу ГУР.

Це розпорядження також стосується оперативних чергових. При цьому, тривалість «вихідних» не уточнюється. Але на станцію повернули частину представників «росатому». На ЗАЕС залишається контингент окупаційних військ та велика кількість зброї та боєприпасів.

“Ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення – так зване «виведення в нуль». В такому разі станція на певний період часу залишиться без електроживлення. Аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій. Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується імовірність виникнення критичних ситуацій, що схоже, і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об’єкті”, йдеться в повідомленні ГУР.

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