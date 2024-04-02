Мешканка Кривого Рогу намагалась виявити для ворога військові аеродроми і ППО. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ, передає НСН.

«У Дніпропетровській та Донецькій областях було затримано п’ятьох російських агентів. Серед них – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, які відстежували геолокації ЗСУ на прифронтових територіях. Наразі затримано шосту фігурантку», йдеться у повідомленні.

Жінка намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу. Вона відслідковувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

«У разі виявлення «потрібних» об’єктів зловмисниця мала зафіксувати їх геолокації на електронних картах і «прозвітувати» до фсб. Отриману розвідінформацію агресор планував використати для підготовки повітряних ударів по «цілях» із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed», розповіли в СБУ.

Мешканка Кривого Рогу намагалась виявити для ворога військові аеродроми

У жовні 2023 року жінка потрапила у поле зору фсб через свою подругу – ще одну учасницю ворожої групи, яка наразі перебуває під вартою.

«Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити і приховано зафіксувати військову інфраструктуру. Комунікацію підтримувала у месенджері з кадровим співробітником фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки», йдеться у повідомленні.

Прихильницю росії викрила та затримала СБУ. У неї провели обшуки й мобільний телефон із доказами її листувань з агресором.

Затриманій жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення.

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