Ігор Смілянський розповів, як доставлятимуть пенсії на звільнені території

Ігор Смілянський розповів, як доставлятимуть пенсії на деокуповані території. За його словами наступними, хто повернеться у звільненні від російських окупантів міста та села будуть поштові відділення.

На цих територіях вже давно люди чекають на українські пенсії. Про це NNS дізнався з повідомлення у соціальній мережі “Фейсбук”.

“Укрпошта вже готується терміново доставити пенсії там, де їх давно чекають. На першому етапі доставка буде відбуватись нашими пересувними відділеннями з Харкова, харківською командою або працівниками Дніпровської дирекції на Херсонщині. Місцевих працівників зможемо допустити до роботи після проведення відповідних перевірок. Ті, хто добровільно отримав російські паспорти, в нашій команді не будуть!”, написав Ігор Смілянський.

До того ж “Укрпошті” вже почали повідомляти про співробітників, які під час окупації співпрацювали з росіянами.

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