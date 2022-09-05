Зеленський розповів про звільнені населені пункти на Донеччині та півдні України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові звільнили три населені пункти на Донеччині та півдні України.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 4 вересня, передає NNS.

“Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Хоч неділя, але вихідних на війні не буває. Доповідали Головнокомандувач Збройних Сил, командувачі оперативних напрямів, керівник розвідки. Хороші були доповіді”, розповів президент.

Він подякував бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які звільнили сьогодні населений пункт на Донеччині.

“54-та бригада на напрямі Лисичанськ-Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулась уперед, зайняла певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон — завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави”, зазначив Зеленський.

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