Генеральний секретар ООН закликав Росію не від’єднувати ЗАЕС від електромереж України. Він наголосив, що ЗАЕС повинна бути повністю демілітаризована.

Відповідну заяву в Одессі під час свого офіційного візиту зробив Антоніу Гутерреша. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Очевидно, що електрика із Запоріжжя – це українська електрика, і вона необхідна, особливо взимку, для українського народу. І цей принцип має повністю дотримуватися”, заявив генсек ООН.

Він наголосив, що ЗАЕС повинна бути повністю демілітаризована, а українська електроенергія – належить виключно українцям.

Генеральний секретар ООН зробив важливу заяву щодо ситуаціїї на Запорізькій АЕС