Фотограв Азовсталі Дмитро Козицький вийшов на зв’язок з рідними. З кінця травня він перебуває у російському полоні.

2 серпня чоловік з позивним “Орест” зателефонував сестрі Дар’я Юрченко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “24 канал”.

Дівчина зізналась журналістам, що після трагедії не знаходила собі місця. З травня її брат перебуває в полоні. Декілька місяців від нього не було жодної звістки. На початку серпня до Дар’ї подзвонив російський номер. Вона підняла слухавку і почула рідний голос:

“Алло, це Діма”.

У відповідь Дар’я відповіла:

“що?”. Він ще раз “це Діма”… Я була в шоці. Питаю “Дімочка, як ти, де ти, ти живий-здоровий?”, пригадує сестра.

Дмитро розповів сестрі, що він здоровий. Сказав, що заразперебуває в Донецьку. Коли він говорив, поруч був “слідчий”. Йому дозволили подзвонити. Найперше Дар’я сказала брату, що сім’я дуже любить його та чекає вдома.

Дівчина повідомила, розмова була швидкою. Такою ж, як і раніше, коли Дмитру дозволили подзвонити вперше, – кілька секунд.

“Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я також розплакалась”,

зізнається Дар’я.

Вона додає, що це один з найжахливіших моментів війни. Говорить, що Діма дуже сильний, тож це було важко. Далі хлопець сказав, що має мало часу на розмову і обіцяв подзвонити мамі.

“Я була вся в сльозах. Це було дуже неочікувано. Навіть не знала, чи зла, чи стурбована. Одразу подзвонила рідним”, розповіла Дар’я.

Згодом Дмитру Козицькому вдалося зателефонувати ще мамі. Жінка була дуже рада почути голос сина.

Розвідка тримає зв’язок з полоненими захисниками “Азовсталі” – Монастирський