Розвідка тримає зв’язок з полоненими захисниками “Азовсталі” – Монастирський

Українські військові розвідники комунікують з полоненими захисниками «Азовсталі».

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в етері телемарафону, посилаючись на Громадське передає NNS.

За його словами, саме через розвідників Міноборони українська влада дізнається більше інформації: і про умови утримання, і про харчування, і про можливості їхнього визволення.

«Адже ми всі розуміємо і знаємо, що вони всі, наші герої, опиняться тут — у Києві. Вони однозначно повернуться, і ми робимо для цього все можливе», запевнив Монастирський.

Захисники «Азовсталі»

З початку повномасштабної війни Україна та рф провели вже низку обмінів військовополоненими, обмінявши сотні людей. Наразі триває операція з обміну захисників Маріуполя, які після кількох місяців протистояння з росіянами у блокадному місті вийшли з території заводу «Азовсталь», куди окупанти прорвалися 4 травня.

Завдяки бійцям з «Азовсталі» Україна отримала критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів на «Азовсталі» зберегти життя особового складу.

У Міноборони заявляли, що врятованих українських бійців обміняють на російських військовополонених. Водночас там наголошують, що операція з порятунку триває, тож її деталей не розголошують.

За даними британської розвідки, з «Азовсталі» вийшли приблизно 1700 українських військових, проте українська влада ці дані не коментує.

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