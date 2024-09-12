Зловживання на ремонті доріг: ексголові Дніпропетровської ОДА повідомили про підозру

12 вересня ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченко повідомили про підозру у розкраданні коштів під час ремонту доріг.

Також підозри отримали ще 4 осіб.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на САП і НАБУ.

«НАБУ і САП викрили масштабну оборудку у дорожній сфері, у результаті якої під час повномасштабного вторгнення рф державному бюджету заподіяно понад 286 млн грн збитків», пишуть у НАБУ.

В умовах воєнного стану, у 2022 році законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг. А витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

Ексголові Дніпропетровської ОДА повідомили про підозру

Підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

«Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 мільйонів гривень», пишуть у НАБУ.

Підозрювані частину вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.

12 вересня повідомили про підозру у розкраданні коштів на ремонті доріг колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченко та ще 4 особам:

ексголові Дніпропетровської ОДА;

ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА;

екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;

ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Їх дії кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

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