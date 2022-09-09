Названо першочергову задачу поліції та ДСНС на деокупованій Харківщині

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав першочергову задачу поліції та ДСНС на деокупованій Харківщині. У звільнені міста і села цієї області МВС України направить відповідні підрозділи.

Першочерговою задачею для надзвичайників та поліціянтів на звільнених територіях є забезпечення гуманітарних потреб жителів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Суспільне».

«Координація сил і засобів для тих громадян України, які весь цей час перебували на окупованих територіях, надання їм елементарних послуг. Світло в дуже багатьох населених пунктах тривалий час відсутнє, відсутнє тепло, будь-які умови для життя. Тому найперше: забезпечення гуманітарного вантажу. Можливість логістики, доїзду, це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з Національною поліцією. Друге — це повернення правоохоронної системи і забезпечення цих сіл, які будуть або вже деокуповані», сказав Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час свого брифінгу у Харкові.

За його словами, на деокупованих територіях будуть призначені окремі керівники військових адміністрацій.

“Будуть призначені, очевидно, на деокупованих територіях окремі керівники військових адміністрацій, які будуть відповідати за забезпечення першочергових потреб громадян, які залишалися всі ці довгі місяці на окупованих територіях”, додав він.

У звільнені міста і села Харківської області також повернеться поліція.

«Вже визначили з органами Національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок у цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування, це умова №1, щоб повернулося життя в цей населений пункт. Забезпечити електроенергію, розмінування об’єктів інфраструктури, для того, щоб можна було готуватися до осінньо-зимового періоду», розповів Денис Монастирський.

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