Київське метро під час тривоги – зворушливі фото

Київське метро під час тривоги з перших днів повномасштабної війни щоразу стає величезним укриттям для тисяч киян і гостей столиці. Сьогодні повітряна тривога у Києві оголошується вже вдруге. З росії знову летять ракети. І у метро знову багато дітей, жінок з немовлятами, літніх людей, домашніх тварин…

Хтось посміхається і безтурботно спілкується, хтось схвильований, хтось моніторить новини в інтернеті. Хтось солодко спить у дитячому візочку чи дивиться мультики з маминого телефону. Всіх цих людей об’єднує спільне лихо – війна. Через яку от уже майже півтора року мирні українці змушені ховатися під землею від рашистських ракет і снарядів.

Відомий фотограф Ян Доброносов показав, як виглядає підземка Києва у такі моменти, оприлюднивши серію знімків на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Київське метро під час тривоги: фото

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