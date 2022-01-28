Кривава стрілянина у Дніпрі: як загинула 35-річна цивільна жінка Віра Лебединець

27 січня сталася кривава стрілянина у Дніпрі. Жертвами 20-річного військовослужбовця Артемія Рябчука стали п’ятеро людей, ще стільки ж отримали важкі поранення. Серед загиблих була одна цивільна жінка – 35-річна Віра Лебединець. Деталі розправи над нею розповіли у Південмаші, де відбувалися жахливі події, передає NNS.

Колеги назвали поведінку Віри Лебединець подвигом на робочому місці. Адже вона так і не відкрила двері стрілку. І поплатилася за це життям.

Тієї трагічної ночі 27 січня на контрольно-пропускному пункті заводоуправління Південмашу несла свою службу контролер відомчої воєнізованої охорони Віра Лебединець. Вірі Сергіївні, якій в цьому році мало виповнитися 36 років, залишалося перебувати на посту найважчі передранішні години. Половину свідомого життя, понад п’ятнадцять років, вона віддала роботі на Південмаші, вдома її чекала одинадцятирічна донька. Але зустрітися в цьому житті їм вже не судилося, – розповіли колеги загиблої жінки.

Вдосвіта до вестибюлю заводоуправління з території підприємства вдерся сп’янілий від вже пролитої крові своїх вбитих і поранених товаришів по службі майже двометровий озброєний автоматом солдат. Йому хотілося на волю, до міста, яке тільки збиралося прокидатися.

Неозброєна Віра Лебединець мужньо протистояла нападнику попри погрози і фізичне насильство – він тягав її за волосся. Вона так і не відкрила двері, не віддала ключі. І тоді пролунали постріли.

Через пост Віри Лебединець нападник так і не дістався міста.

Немає слів для вшанування Віри Сергіївни Лебединець, непомітної героїні, яка працювала поруч з нами, – пишуть колеги.

Нагадаємо, четверо інших жертв дніпровського стрілка – військовослужбовці, серед яких двоє його ровесників. Ще двоє – теж молоді чоловіки.

Сьогодні у Дніпрі Кіровський суд обирає запобіжний захід Артемію Рябчуку.

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28 і 29 січня у Дніпрі оголошено днями жалоби за загиблими.

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