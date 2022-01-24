В Росії досі шукають тіло жінки, яка загинула під час купання на Водохреща: подробиці трагедії (відео)

У Ленінградській області РФ досі шукають тіло жінки, яка загинула під час купання на Водохреща на очах у власних дітей і чоловіка. Пошуки триватимуть ще чотири дні, повідомляє NNS, посилаючись на Телеграм-канал База.

На даний момент пошуковики вже обстежили 800 кв. м., однак знайти тіло загиблої поки не виходить.

Ганна Ускова загинула вночі 19 січня. Жінка разом з родиною і знайомими знімала дачу в селі Вирів в Ленінградській області і після лазні відпочиваючі вирішили зануритися в ополонку. Зробити купіль на річці Оредеж попросили господаря. Ускова стрибнула у воду, але виринути вже не змогла – течією її забрало буквально за секунди.

Все це сталося на очах у її дітей і чоловіка, а відео стрибка в ополонку потрапило в мережу. На запису видно, як Анна хреститься, стрибає у воду і зникає. Вже через кілька секунд було зрозуміло, що сталася біда. У цей момент лунають крики двох дітей, які кличуть маму.

У Ленінградській області РФ досі шукають тіло жінки, яка загинула під час купання на Водохреща: ВІДЕО

Пошуки жінки почалися в ту ж ніч і продовжуються досі.

П’ять фахівців пошукового загону, серед яких троє водолазів, щодня досліджують дно річки – через кожні 10 метрів вони роблять розрізи і обстежують окремі ділянки. За час робіт пошуковики обстежили вже 800 квадратних метрів, але тіло Анни знайти поки не вдається. Течія Оредежи йде в бік Гатчинського району, де протікає інша річка – Луги, а також вона має безліч дрібних відгалужень, що сильно ускладнює пошукову операцію. Роботи планують проводить ще чотири дні, після чого пошуки тіла загиблої будуть припинені.

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