5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

7
Тег:
ПодіїХмельницький
7

Мешканець Хмельниччини хотів продати людину за 10 тисяч гривень

Адмін сайту
Мешканець Хмельниччини хотів продати людину за 10 тисяч гривень
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Мешканець Хмельниччини хотів продати людину за 10 тисяч гривень. Його затримали. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає НСН.

Українські правоохоронні органи затримали чоловіка, який намагався здійснити продаж людини з метою залучення її до жебрацтва у Києві. Він погрожував фізичним насильством громадянину, який є інвалідом третьої групи.

Згідно із даними слідства, мешканець Хмельницької області намагався скористатися вразливим станом місцевого жителя. Він планував передати людину, яка має інвалідність третьої групи, для заняття жебрацтвом у столиці. При відмові цього чоловіка, він загрожував йому фізичним насильством. За передачу цієї особи він отримав від “замовника” суму в розмірі 10 тис. гривень.

Зловмисник заявив, що він готовий і надалі займатися пошуком громадян, які належать до соціально незахищених категорій. Псевдобізнесмена затримали і проінформували про підозру у зв’язку з торгівлею людьми (згідно з частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України).

«Бізнесмена» затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Мешканець Хмельниччини хотів продати людину за 10 тисяч гривень

Встановлюються усі обставини вчинення злочину та причетні до протиправної діяльності особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Хмельницькій області за оперативного супроводу відділу міграційної поліції ГУНП.

Ще новини України: Бив підлеглого битою і знущався: на Рівненщині затримали двох воєнкомів (відео)

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×