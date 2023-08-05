Мешканець Хмельниччини хотів продати людину за 10 тисяч гривень. Його затримали. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає НСН.

Українські правоохоронні органи затримали чоловіка, який намагався здійснити продаж людини з метою залучення її до жебрацтва у Києві. Він погрожував фізичним насильством громадянину, який є інвалідом третьої групи.

Згідно із даними слідства, мешканець Хмельницької області намагався скористатися вразливим станом місцевого жителя. Він планував передати людину, яка має інвалідність третьої групи, для заняття жебрацтвом у столиці. При відмові цього чоловіка, він загрожував йому фізичним насильством. За передачу цієї особи він отримав від “замовника” суму в розмірі 10 тис. гривень.

Зловмисник заявив, що він готовий і надалі займатися пошуком громадян, які належать до соціально незахищених категорій. Псевдобізнесмена затримали і проінформували про підозру у зв’язку з торгівлею людьми (згідно з частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України).

«Бізнесмена» затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Встановлюються усі обставини вчинення злочину та причетні до протиправної діяльності особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Хмельницькій області за оперативного супроводу відділу міграційної поліції ГУНП.

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