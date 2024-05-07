Хортиця відкривається для туристів – ЗОВА

Хортиця відкривається для туристів у цьому році після майже 2,5-річної перерви. Відновлює свою роботу заповідник «Запорозька Січ».

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, передають Новини України – НСН.

Зараз триває проходить підготовка заповідника до відкриття. З процесом ознайомився т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв разом із головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим.

Ми опрацювали можливість відкриття острова Хортиця з його музейною частиною як для мешканців Запорізької області, так і для гостей міста. Рішення про відкриття було прийнято Радою оборони області, враховуючи безпекову складову, – зазначив голова ЗОВА.

До повномасштабного вторгнення комплекс відвідувало понад 100 тисяч туристів щороку. Після 24 лютого 2022 року туристичні об’єкти на острові Хортиця закрили, а частину експозицій демонтували. Через майже 2,5 роки комплекс відновлює свою роботу, – пояснюють працівники заповідника

Відкриття заповідника Хортиця для відвідувачів є знаком не тільки того, що влада розуміє виклики, які стоять перед нею в частині розвитку та підтримки культури, але й сигналом, що всупереч складній ситуації ми робимо все необхідне, аби життя продовжувалось, – зазначив т. в. о. міністра Ростислав Карандєєв

Посадовець зауважив, що відкриття комплексу є важливим кроком у поверненні Запоріжжя до мирного життя:

Ми переконалися в тому, що адміністрація заповідника за підтримки обласної влади та міста підготувалися якнайкраще для того, щоб прийняти відвідувачів. Щоб кожна людина, яка ступить на цю землю, відчула велику гордість за своє минуле й отримала той ковток свіжого повітря, який дозволить і надалі успішно протистояти ворогу, – сказав він

Т. в. о. міністра зазначив, що сьогодні увага зосереджена не тільки на центральних національних об’єктах культури, але й, в першу чергу, на тих, що знаходяться на прифронтовій території – там, де людям найскладніше.

Сьогодні рівень патріотизму тут – найвищий по всій Україні. Дякую за ваше подвижництво, за вашу віру в Україну і нашу перемогу, – підсумував посадовець

Історико-культурний центр «Запорозька Січ» – це відтворення столиці козацьких земель, створене на основі наукових досліджень. До складу комплексу входять 20 будівель, серед яких «Будинок кошового отамана», «Військова канцелярія», «Пластунівський курінь», «Пушкарня» та діюча церква Покрови Пресвятої Богородиці.

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