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У Києві оголосили І рівень небезпеки: Дніпро знову може вийти з берегів

вийти з берегів

Дніпро ризикує знову вийти з берегів. Зростання рівня води очікується як в столиці, так і в Бориспільському районі Київської області.

Як повідомляє Укргідрометцентр, затоплення фіксуватиметься через скиди води з Київського водосховища через настання весняного водопілля. Передає НСН.

Гідрологи попереджають, що річкова вода утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Для столиці та Київської області оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

вийти з берегів

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