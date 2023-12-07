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У Кривому Розі чоловік з гранатою намагався пограбувати ПриватБанк: чим все скінчилось
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Тег:
Кривий РігКримінал

У Кривому Розі чоловік з гранатою намагався пограбувати ПриватБанк: чим все скінчилось (фото)

з гранатою намагався пограбувати ПриватБанк
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додаток НСН

У Кривому Розі Дніпропетровської області у четвер, 7 грудня, чоловік намагався пограбувати банк, маючи при собі нетипову для цього заняття зброю. Зловмисник прийшов у відділення “ПриватБанку” з гранатою.

Погрожуючи співробітникам, він вимагав віддати йому гроші. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає НСН.

У Кривому Розі чоловік з гранатою намагався пограбувати ПриватБанк

Нічого вкрасти грабіжнику не вдалось. Адже охорона та співробітники банку оперативно відреагували — вони зачинились у касі та викликали правоохоронців.

з гранатою намагався пограбувати ПриватБанк

На місці злочину вже працює поліція та встановлює всі обставини злочину, переглядаючи записи з камер спостереження та опитуючи свідків події. Також до роботи залучили кінологів та службових собак.

з гранатою намагався пограбувати ПриватБанк

з гранатою намагався пограбувати ПриватБанк

Наразі відомо, що злочинця розшукують, який втік у невідомому напрямку. Злочин відбувся у Металургійному районі Кривого Рога. Свідки зазначаються, що чоловік приховав своє обличчя маскою.

з гранатою намагався пограбувати ПриватБанк

Правоохоронці закликають людей, які стали свідками події або володіють якоюсь інформацією, зателефонувати 102.

Раніше ми писали: Знову шалені втрати у ворога: що відбувається на фронті 7 грудня

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