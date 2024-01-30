Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі колишнього бойовика-рецидивіста “ЛНР”, який за дорученням ФСБ росії шпигував за українською ППО та наводив російські ракети на місто. Про це повідомила пресслужба СБУ, передає НСН.

Шпигував за українською ППО: у Дніпрі СБУ затримали бойовика-рецидивіста

Як повідомляє пресслужба, колишній бойовик, за вказівкою російських спецслужб, намагався визначити місця базування українських комплексів протиповітряної оборони та відслідковував наслідки ракетних ударів по військових об’єктах у Дніпрі.

Слідство розкрило, що завдяки його “наведенню” противник поцілив в один із об’єктів обласного центру під час повітряної атаки 29 грудня 2023 року.

За виконану “роботу” він отримував фінансову винагороду на банківську картку. Крім того, за успішне виконання завдань ФСБ йому обіцяли “евакуацію” до тимчасово окупованої частини Луганщини.

Але СБУ не дозволила цьому зраднику уникнути покарання і затримала його власному місці проживання.

Затриманим виявився уродженець Луганщини, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях “ЛНР”.

Ще до початку повномасштабного вторгнення він оселився в Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ.

Зв’язок з російською спецслужбою він підтримував через “зв’язкового” – бойовика окупаційних угруповань РФ, який перебуває на тимчасово захопленій території сходу України.

З метою збору розвідданих зрадник переміщався по місту та таємно фіксував важливі об’єкти за допомогою свого телефону.

Під час проведення обшуку в його домі правоохоронці виявили смартфон та банківську картку, які він використовував для вчинення злочинів.

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