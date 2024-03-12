Росіяни тримають близько десяти працівників ЗАЕС у катівнях – мер Енергодару

В тимчасово окупованому Енергодарі, на Запорізькій атомній електростанції, котра колись мала понад 11 тисяч працівників, наразі обслуговується трохи більше 2 тисяч людей. У той час росіяни тримають близько десяти працівників ЗАЕС у катівнях. Про це в етері Українського радіо повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов, передає НСН.

Росіяни тримають близько десяти працівників ЗАЕС у катівнях

За його словами, з початку лютого цього року окупанти заборонили в’їзд ліцензованого персоналу, який не уклав контракти із фейковою компанією від Росатома.

“Тож якщо до цього моменту в них і так була важка ситуація із забезпеченням кваліфікованим персоналом на ЗАЕС, то з лютого вона вкрай складна. Зараз станцію обслуговує трішки більше 2 тисяч осіб, з яких не всі є фахівцями і не всі навіть працювали до цього моменту на ЗАЕС”, – пояснив Орлов.

Він уточнив, що до окупації на станції працювало близько 11 тисяч працівників, зараз же більшість ліцензованого персоналу виїхала на підконтрольну Києву територію України.

Мер Енергодара зазначив, що ЗАЕС вже третій рік поспіль фактично функціонує як військова база, оскільки замінований периметр і територія, частково зайняті військовими окупантами. Персонал станції піддається психологічному та фізичному тиску, а деяких тримають в окупаційних катівнях за їхню проукраїнську позицію або з інших причин.

“Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі”, – уточнив він.

Крім того, Орлов розповів, що у місті залишилося близько 20% мешканців, що складає приблизно десять тисяч осіб. До окупації тут мешкало 53 тисячі людей.

Окупанти “націоналізують” покинуті квартири і розселяють у них завезений з росії персонал. Проте мало хто готовий переїжджати до Енергодара, розуміючи його близькість до лінії фронту. Але це не стосується фахівців, яких примусово звозять з росії.

Утім, за його словами, це не покриває потреби у персоналі “ані фахово, ані за чисельністю”.

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