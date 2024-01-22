Овочерізки в укриття на 300 тисяч гривень: у Києві викрили чиновницю

Влітку минулого року поліція Києва спільно із СБУ розкрили злочинну діяльність керівника одного з відділів Дніпровської районної адміністрації. Вона звинувачується у великомасштабній розтраті державних коштів, які призначалися на облаштування укриттів.

Про це повідомляє поліція Києва, передає НСН.

Овочерізки в укриття на 300 тисяч гривень

У рамках розслідування, яке проводилося до висунення звинувачення, з’ясувалося, що чиновниця уклала контракт на придбання овочерізок за завищеними цінами для використання в харчоблоках бомбосховищ.

Доказом цього стали документи, вилучені у неї в кабінеті під час обшуків. Внаслідок її дій Дніпровському районному управлінню освіти в Києві було завдано збитків на суму майже 300 тисяч гривень.

У поліції уточнили, що жінка звинувачується у розтраті майна посадовцем шляхом зловживання службовим становищем

Після збору достатніх доказів досудове слідство було завершено, і обвинувальний акт щодо обвинуваченої направлений до суду. Підозрюваній загрожує до восьми років ув’язнення.

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