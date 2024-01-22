Овочерізки в укриття на 300 тисяч гривень: у Києві викрили чиновницю

Влітку минулого року поліція Києва спільно із СБУ розкрили злочинну діяльність керівника одного з відділів Дніпровської районної адміністрації. Вона звинувачується у великомасштабній розтраті державних коштів, які призначалися на облаштування укриттів.
Про це повідомляє поліція Києва, передає НСН.
Овочерізки в укриття на 300 тисяч гривень
У рамках розслідування, яке проводилося до висунення звинувачення, з’ясувалося, що чиновниця уклала контракт на придбання овочерізок за завищеними цінами для використання в харчоблоках бомбосховищ.
Доказом цього стали документи, вилучені у неї в кабінеті під час обшуків. Внаслідок її дій Дніпровському районному управлінню освіти в Києві було завдано збитків на суму майже 300 тисяч гривень.
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Після збору достатніх доказів досудове слідство було завершено, і обвинувальний акт щодо обвинуваченої направлений до суду. Підозрюваній загрожує до восьми років ув’язнення.
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