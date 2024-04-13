Про це пишуть російські пропагандистські агентства «ТАСС» і «РИА Новости» із посиланням на так званого посла російського МЗС Родіона Мірошника. Про це повідомляє НСН.

За словами Мірошника, у Луганську зафіксували два влучання начебто поблизу міського вокзалу. Тим часом кореспонденти пропагандистських агентств повідомляють про кілька вибухів на околиці міста. В атаці на місто звинуватили Україну.

Вибухи в окупованому Луганську 13 квітня – у місті було видно дим

російські Telegram-канали пишуть, що приліт був також поблизу луганського машинобудівного заводу. Як стверджують росіяни, удару завдали з ракетних систем HIMARS, унаслідок чого нібито постраждало троє людей.

Однак «ТАСС» із посиланням на джерела в силових структурах, пише, що, за попередніми даними, по Луганську вдарили двома ракетами Storm Shadow.

Ймовірно, виникла пожежа, яка супроводжується сильним задимленням, оскільки після вибухів над містом з’явився стовп диму.

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