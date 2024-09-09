Цехоцький звернув увагу, що на Покровському напрямку зустрічаються різні роди військ армії РФ.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Окупанти були зупинені на Покровському напрямку, але бої та зусилля ворога просунутися не припиняються. Наразі росіяни на одній з ділянок зосереджують зусилля в напрямку міста Українськ (Покровська громада Донецької області).

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Ворог спрямовує основні зусилля на Українськ – офіцер ЗСУ розповів про ситуацію на Покровському напрямку

“Безпосередньо в зоні відповідальності нашої бригади у складі тактичної групи “Красногорівка” бої, в принципі, не припиняються, і зусилля окупантів теж не припиняються. Основні зусилля зараз ворог спрямовує в район населеного пункту Українськ. Саме сюди окупанти сконцентрували максимальну кількість піхоти. Ми спостерігаємо перегрупування військ. Противник дрібними групами, по 2-3 людини, збирається в певних місцях і готується до штурму”, — повідомив військовослужбовець ЗСУ..

Сергій Цехоцький зауважив, що зараз триває війна на виснаження, але ЗСУ, попри втому, мають величезну мотивацію.

“У нас сильна мотивація, яку не треба чимось підкріплювати, окрім того, що давайте нам більше зброї, боєприпасів, щоб ми могли більше знищувати противника і все, що з ним пов’язано. У ворога ж навпаки: їх багато в кількісному складі, вони постійно ідуть, але ось ця комплексна робота, яка робиться всіма Силами оборони України, зокрема в глибокому тилу супротивника, не може не позначитися. Рано чи пізно будемо відчувати її сильно на нашому напрямку, де безпосередньо бере участь наша бригада”, — сказав він.

Офіцер ЗСУ звернув увагу, що на Покровському напрямку зустрічаються різні роди військ російської армії, як “Шторм-z”, так і досить досвідчені інструктори, які ведуть мобілізованих в атаки.

“І росіяни добре озброєні. От і як би там не кепкували з них, вони сьогодні небезпечні, вони руйнують наші міста. Стали дуже активно обстрілювати місто Покровськ, знищуючи інфраструктуру, дороги. Наше завдання — не дати можливості наблизитися ближче і по можливості потихеньку їх знищувати. Велику кількість безпілотників ворога, що літають, більше ніж половину з того, що вони направляють на наші позиції, ми також деактивуємо за допомогою засобів радіоелектронної боротьби”, — розповів Цехоцький.

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