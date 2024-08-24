Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Національну поліцію України.

«Впродовж минулої доби російські військові били по прифронтових населених пунктах Пологівського та Василівського районів із авіації, реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії, застосували безпілотні літальні апарати», – йдеться в повідомленні.

Військові РФ знищили краєзнавчий музей на Запоріжжі (фото)

У Гуляйполі під час нічного обстрілу знищено історичну пам’ятку – краєзнавчий музей. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент.

Поліцейські задокументували наслідки ворожих атак. Інформація про постраждалих не надходила.

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