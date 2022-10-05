Війська рф з артилерії обстріляли населені пункти на Херсонщині, є важко поранені

Російські війська обстріляли з важкої артилерії населені пункти на Херсонщині, як на щойно звільнених територіях, так і вздовж лінії фронту, є важко поранені місцеві жителі, пошкоджені будівлі

Про це повідомляє поліція Херсонської області у Фейсбуці, передає NNS

«Ворог обстріляв з важкої артилерії населені пункти як на щойно звільнених територіях, так і вздовж лінії фронту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через потрапляння уламків снарядів у будинки, є тяжко травмовані місцеві жителі, пошкоджено, зруйновано десятки будинків, магазинів, побито дороги. Снаряди зачепили і лінію електропередач, люди живуть без світла, швидко відновити яке неможливо через постійні обстріли.

Також у поліції інформують, що у Білозерській територіальній громаді через обстріли ворожою армією знищено майно та будівлі фермерського господарства, а також фруктові сади. Власник оцінив збитки у 200 мільйонів гривень.

За минулу добу поліція відкрила 24 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії країни-агресорки на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині поліцейські розчищають від нерозірваних снарядів та інших вибухонебезпечних предметів деокуповані території та села на лінії фронту, вже вилучили понад півтори тисячі боєприпасів.

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