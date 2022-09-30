Росіяни обстріляли ракетами гуманітарну колону на Запоріжжі: є загиблі і поранені (фото, відео)

Російська окупаційна армія сьогодні, 30 вересня, вдарила по гуманітарній колоні на Запоріжжі. Під обстріл потрапили цивільні особи, які намагалися виїхати на тимчасово окуповану територію із обласного центру. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає NNS.

“Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок підступної атаки окупантів є загиблі та поранені серед цивільних.

На місці працюють всі відповідні служби, щоб надати допомогу і зафіксувати злочин росіян.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що поки що неможливо порахувати кількість загиблих і поранених. За його словами, серед них є і мелітопольці.

У мережі публікують моторошні фото і відео наслідків смертельних прильотів.

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