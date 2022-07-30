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В Україні оголосили штормове попередження – названо 4 області

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За даними синоптиків, у 4 областях України оголошено штормове попередження. Очікуються грози, град, шквали та дощі

У Карпатському регіоні очікуються дощі, грози, град та шквали.

30 липня, у чотирьох областях на заході України оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5ua.

За даними синоптиків, в Карпатському регіоні очікуються дощі, грози, град та шквали.

В Україні оголосили штормове попередження – названо 4 області

“Ввечері 30 липня та вночі 31 липня в Карпатському регіоні значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15–20 м/с”, – йдеться у попередженні.

I рівень небезпечності оголошено у таких областях:

  • Львівська;
  • Закарпатська;
  • Івано–Франківська;
  • Чернівецька.

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