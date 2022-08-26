В Україні хочуть оголосити обов’язкову евакуацію на частині територій трьох областей

Окрім Донеччини, оголосити обов’язкову евакуацію планують на частині територій трьох областей

Обовязкову евакуацію планують оголосити на частині Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про це повідомила віцепрем’єрка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті wz.lviv.ua

«Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина… Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося», — заявила вона.

Верещук наголосила, що під час обов’язкової евакуації держава безкоштовно забезпечує транспортування, проживання, харчування та медичні послуги.

«Усе, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно», — запевнила віце-прем`єрка..

Також вона нагадала про виплати для мешканців областей, звідки буде відбуватися евакуація.

«Якщо це обов’язкова евакуація, 2200 грн на кожну особу відразу після прибуття потяга або іншого транспортного засобу, який використовують під час евакуації. А також 2000 грн на кожну дорослу особу, 3000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю», — зазначила вона.

Обов’язкова евакуація може поширитися ще на кілька областей – список