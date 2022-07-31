В Україні готують обов’язкову і тотальну евакуацію жителів окремих територій

В Україні готують обов’язкову і тотальну евакуацію жителів однієї з областей України. Евакуація має бути з виїздом усіх, хто там мешкає

В Україні готують обов’язкову евакуацію жителів Донецької області, які мешкають у прифронтовій зоні. Загалом мають намір евакуювати від 200 до 220 тисяч осіб. Уряд вже створив штаб з евакуації та розселення цих людей.

Про це повідомила в ефірі національного телемарафону віце-прем’єрка Ірина Верещук. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Рішення щодо тотальної евакуації населення прифронтової зоні – вимушене, каже чиновниця. Через військові дії в регіоні немає газу і немає перспективи відновити газопостачання до зими. Крім того, електропостачання також нестабільне, і немає упевненості, що його не буде припинено. Адже ворог прицільно б’є саме по об’єктах інфраструктури, щоби позбавити людей опалення та остаточно їх деморалізувати. Тому владою було прийняте таке непросте рішення.

“Тепла на Донеччині в зимовий період не буде. 33-та стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації як обов’язкову. Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена сім’ї. На Донеччині 52 тисячі дітей, їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, світла, без можливості обігріти”, – попередила Ірина Верещук.

У разі категоричної незгоди на евакуацію, громадяни повинні будуть подати письмову заяву за особистим підписом, що вони не хочуть виїжджати. Але в такому випадку вони наражають себе та своїх дітей на смертельну небезпеку.

“Якщо людина відмовляється — вона повинна буде підписати, що вона розуміє та усвідомлює всі наслідки, що несе персональну відповідальність за своє життя. Ми демократична країна, ми не можемо когось змушувати силою, але така форма буде обов’язковою та з підписом такої людини”, – заявила чиновниця.

Власне про те саме кажуть і інші представники влади та експерти в галузі ЖКХ. Зруйновану систему газового постачання прифронтової зони не вдасться відновити до зими не лише через велетенські обсяги роботи, а ще й тому, що ця зона повсякчас залишається під обстрілами. Отже, на зиму всі жителі цієї зони залишаються без газу, тепла, без води і, ймовірно, без електрики. Вижити за таких умов можливо буде хіба що в приватному секторі, де заздалегідь подбали про запаси дров і продовольства. Решті громадян доведеться евакуюватись.

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