В одному з міст України запроваджують масковий режим – кількість хворих стрімко зростає

У Тернополі місцева влада запроваджує карантинне обмеження – обов’язковий масковий режим

Як повідомляє “Дивголяд”, причиною цього стало різке зростання захворювань на COVID-19. Про це інформує NNS

Зобов’язання набуває чинності у четвер, 22 вересня. У місцевій владі заявили, що відповідне рішення було ухвалено міським штабом з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.

Останнім часом захворюваність на коронавірус в Україні стрімко зростає. Лише за минулий тиждень, показник захворювань збільшився на 50% у порівнянні з позаминулим. У Тернополі від коронавіруса померла 78-річна пацієнтка, а в області було виявлено 510 нових випадків хвороби на COVID-19&

“Кількість хворих на COVID-19 щотижня зростає на 35–37%, а захворюваність серед дітей та медиків є ще стрімкішою. Тому з 22 вересня у Тернополі буде відновлено обов’язкове носіння масок. Масковий режим буде діяти у місцях масового скупчення людей: громадському транспорті, ТРЦ, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах”, – сказав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Також на засіданні було вирішено здійснювати систематичну щоденну профілактичну дезінфекцію громадського транспорту. Щодо дітей, зокрема школярів, то працівники закладів освіти самостійно вирішуватимуть щодо запровадження карантинних обмежень для осіб віком від 12 років.

Разом із цим, в Україні за останній тиждень на 48% зросла й кількість тестувань на коронавірус – їх зробили 139 тис разів.

З 1 липня Україна запроваджує візовий режим з рф