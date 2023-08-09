Умови виплати допомоги постраждалим через підрив Каховської ГЕС змінено – що відомо

В Україні змінили умови виплати допомоги постраждалим через підрив Каховської ГЕС. Кабмін продовжив термін прийому заявок

Жителі Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, зможуть подавати заявки до 31 жовтня 2023 року.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції, Кабмін продовжили термін прийому заявок на два місяц. Про це інформує НСН.

Умови виплати допомоги постраждалим через підрив Каховської ГЕС змінено

Йдеться про виплати фінансової допомоги у розмірі 5000 гривень на одного члена сім’ї.

Таку грошову допомогу вже отримали майже 10,5 тис. громадян на загальну суму 52 млн. грн. Кошти було виплачено 9427 жителям Херсонщини та 944 – Миколаївщини.

Головна умова оформлення виплати – особи, які претендують на допомогу, повинні були проживати у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, які зазнали підтоплення до підриву греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Як ми розповідали раніше, Депутати ВР розробили новий законопроєкт, який обмежить виїзд підлітків за кордон.

Українським підліткам можуть заборонити виїжджати за кордон. Таку ініціативу було розроблено з метою захисту прав дітей на період тимчасового виїзду за межі України.

Група депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт № 9480 “Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту прав дітей під час тимчасового виїзду за межі України”.

Відповідно до цього законопроєкту, підлітки віком від 16 до 18 років зможуть перетинати кордон тільки:

У супроводі одного з батьків та за згодою другого

У супроводі довіреної особи

Якщо йдеться про дитину-сироту або дитину, позбавленого батьківського піклування з дозволу органу опіки та турботи, який надаватиметься в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Перетинати кордон самостійно та виїжджати до інших країн зможуть лише ті підлітки, яким уже виповнилося 18 років. Вони матимуть змогу поїхати за кордон без супроводу батьків або уповноваженої особи.

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