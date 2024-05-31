Удар по Донеччині 31 травня – щонайменше 1 людина загинула, 3 поранені

Окупанти здійснили удар по Донеччині 31 травня, 1 людина загинула, 3 поранені. Є руйнування.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на голову Донецької ОДА Вадима Філашкіна.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу селища Дробишевого у Донецькій області 1 людина загинула, 4 поранені, пошкоджені будинки і автомобілі.

«Селище чотири рази потрапило під ворожий вогонь сьогодні зранку — повністю знищені 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджені 5 будинків, адмінбудівля та інші об’єкти», – йдеться в повідомленні.

За словами Філашкіна, кожен день росіяни гатять по цивільним, кожен день у є постраждалі. Він також додав, що усі, хто досі залишаються в Донецькій області, наражають себе на смертельну небезпеку.

«Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!», – закликає Вадим Філашкін.

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