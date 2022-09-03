У Запоріжжі партизан підірвав гранатою себе разом з російськими оккупантами – які були його останні слова

Запорізький партизан підірвав гранатою себе разом з окупантами. Що герой сказава перед тим, як загинув?

Про подвиг чоловіка повідомляється в одному з місцевих пабліків. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Подія сталася 1 вересня. Максим Махринов підірвав гранатою себе разом з двома окупантами при виході з під’їзду власного будинку в Токмаку.

Росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями в коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів. Максим дійсно партизанив, допомагаючи визволенню рідного міста.

Відзначається, що разом з героєм загинули два росіянина.

Останніми словами Максима були “Слава Україні!”.

Максим Махринов народився в Запоріжжі, йому було 38 років.

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