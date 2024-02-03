У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні. Мова йде про 5-кілометрову смугу від кордону з РФ

Про це повідомляє НСН з посиланням на Сумську ОВА.

“На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування “Північ” та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України”, – йдеться в повідомленні

У Сумській області заборонили рух автомобілів дорогами в прикордонні

Список доріг

Рижівка – Будки;

Будки – Іскрисківщина;

Безсалівка – Іскрисківщина;

Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;

Павлівка – Катеринівка – Ободи;

Ободи – Степне – Перше Травня;

Степне – Перше травня – Костянтинівка;

Кіндратівка – Андріївка;

Андріїівка – Олексіївка;

Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;

Миропілля – Миропільське;

Миропільське – Проходи – Тур’я;

Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;

Тур’я – Степок;

Угроїди – Степок;

Михайлівське – Степок;

Покровське – Степок;

Покровка – Михайлівка;

Покровка – Попівка – Високе;

Покровка – Краснопілля;

Рясне – Майське – Мезенівка;

Порозок – Попівка;

Олександрівка – Пономаренки.

Обмеження в русі на решті доріг

На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований:

з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року;

з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.

Ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація у прикордонні Сумської області різко загострилася. 7 січня окупанти вдарили по місту Кропевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських “шахедів” та ракети.

А 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Нагадаємо, у зв’язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих за 5-кілометрову зону від кордону з країною-агресором.

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