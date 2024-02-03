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Тег:
Cуспільство

У Сумській області заборонили рух автомобілів дорогами в прикордонні – список доріг

Журналіст
У Сумській області заборонили рух автомобілів дорогами в прикордонні – список доріг

У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні. Мова йде про 5-кілометрову смугу від кордону з РФ

Про це повідомляє НСН з посиланням на Сумську ОВА.

“На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування “Північ” та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України”, – йдеться в повідомленні

У Сумській області заборонили рух автомобілів дорогами в прикордонні

У Сумській області заборонили рух автомобілів дорогами в прикордонні – список доріг

Список доріг

  • Рижівка – Будки;
  • Будки – Іскрисківщина;
  • Безсалівка – Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
  • Павлівка – Катеринівка – Ободи;
  • Ободи – Степне – Перше Травня;
  • Степне – Перше травня – Костянтинівка;
  • Кіндратівка – Андріївка;
  • Андріїівка – Олексіївка;
  • Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
  • Миропілля – Миропільське;
  • Миропільське – Проходи – Тур’я;
  • Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
  • Тур’я – Степок;
  • Угроїди – Степок;
  • Михайлівське – Степок;
  • Покровське – Степок;
  • Покровка – Михайлівка;
  • Покровка – Попівка – Високе;
  • Покровка – Краснопілля;
  • Рясне – Майське – Мезенівка;
  • Порозок – Попівка;
  • Олександрівка – Пономаренки.

Обмеження в русі на решті доріг

На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований:

  • з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року;
  • з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.

Ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація у прикордонні Сумської області різко загострилася. 7 січня окупанти вдарили по місту Кропевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських “шахедів” та ракети.

А 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Нагадаємо, у зв’язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих за 5-кілометрову зону від кордону з країною-агресором.

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