У Покровську Донецької області збудовано декілька ліній оборони. Їх розпочали зводити ще 2022 року під контролем військових. За кожним містом у області закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста та побудову укріплень.

Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі “Радіо Свобода“, передають “Новини України – НСН”.

Таким чином він відповів на запитання, чи готується місто до вуличних боїв.

“До вуличних боїв іще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще 2022 році в березні або у квітні”, — зазначив він.

За словами Добряка, за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста та побудову укріплень. Посадовець додав, що місцева влада отримала завдання на побудову укріплень у деяких районах міста та працює над цим.

У Покровську збудовано декілька ліній оборони для вуличних боїв у місті — МВА

“Завдання щодо зовнішнього кільця отримані від військових. За кожним містом Донеччини закріплена бойова бригада, вона робить план оборони міста або агломерації та дає завдання, що робити цивільним. Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою добровольчого формування територіальної громади збудовано вже те, що потрібно. Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі укріплення не у всьому місті, а з певних напрямків, скажімо так. Заходимо ще в таку роботу, і робота не припиняється”, — наголосив Добряк.

Упродовж останніх тижнів лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був глибоким тилом. Наступним після Покровська розташованим на захід великим містом є Павлоград у Дніпропетровській області, до якого від Покровська — трохи більш як 100 кілометрів. Населення Павлограда — приблизно 100 тисяч людей.

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