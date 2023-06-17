Витік аміаку стався на м’ясокомбінаті у місті Кременчук Полтавської області. Двох працівників госпіталізували. Стало відомо, чи є загроза для жителів

Про це повідомляє НСН з посиланням на Кременчуцьку міську раду в Facebook.

Інцидент стався у суботу, 17 червня, на місцевому підприємстві “Кременчуцький м’ясокомбінат”.

У місті Кременчук стався витік аміаку – стало відомо, чи є загроза для жителів

“У результаті аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом – отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Фахівці здійснили забір проб повітря. Аміаку у повітрі не виявили.

“Аварія мала об’єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров’я населення”, – зазначають у міськраді.

Відомо, що через ворожі обстріли 5 червня відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп’янському районі Харківської області. На щастя, витоку аміаку не сталося.

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