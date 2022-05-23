У Маріуполі люди облаштовують колодязі, щоб знайти хоч якусь воду

У центрі Маріуполя місцеві жителі облаштовують колодязі, щоб знайти хоч якусь воду. Вона не питна, але іншої просто немає
Поки окупанти продовжують експерименти з водопостачанням, люди шукають воду самотужки. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.
“21 сторіччя. Центр міста. Центр Європи. Театральний сквер біля Драматичного театру. Імпровізований колодязь. Лють. Просто Лють”, – написав він під фото.
Маріуполь зруйнований російськими окупантами. Відродити його найближчим часом неможливо. Ситуація там надзвичайно складна. Місто – на межі епідемічної та екологічної катастроф.
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