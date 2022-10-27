У Києві і чотирьох областях України вводять жорсткіші відключення світла – триватиме довше, ніж 4 години

Готовими до того, що відключення світла триватиме довше, ніж 4 години, треба бути жителям у Києві і чотирьох областях України

У Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях світла не буде довше, ніж 4 години. Про це попередив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНН.

“У Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях сьогодні застосовуються жорсткіші обмеження в подачі електроенергії, – зазначив Тимошенко. – Відключення можуть тривати довше ніж 4 години, але енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати систему”.

Він наголосив, що це необхідно, щоб подолати наслідки нічної атаки окупантів на інфраструктуру.

27 жовтня вночі російські війська знову атакували українську енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено обладнання в центральних областях. Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження.

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