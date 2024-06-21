У Костянтинівці на Донеччині вибухнув ноутбук, який знайшли у людному місці.

Про це розповів Сергій Горбунов, очільник Костянтинівської МВА, передають Новини Уккраїни – НСН.

Горбунов розповів, що в громаді знаходять вибухонебезпечні знахідки, які несуть небезпеку для дорослих і дітей.

Так, за словами очільника Костянтинівської МВА, днями в одному з районів міста сталася трагедія: костянтинівці знайшли ноутбук. На вигляд він був абсолютно цілий та безпечний, просто «забутий» просто неба.

Ноутбук забрали додому. Коли його увімкнули — той розірвався. Виявилося, що техніка була «начинена» сотнями грамів вибухівки, яка здетонувала під час натискання кнопки.

У Костянтинівці вибухнув ноутбук, забутий «просто неба» – могли постраждати діти: що відомо

Найгірше — що ноутбук, від якого постраждали дорослі, лежав на видному місці, де бувають діти. І постраждати від вибухівки з великою ймовірністю могли саме вони.

Щобільше, додають місцеві, трагедії б не вдалося уникнути — оскільки навіть дорослі не зрозуміли, що у ноутбуці вибухівка. Він був на вигляд неушкоджений, запаяний — і не мав жодних ознак будь-якого втручання «в нього».

«Ми просимо місцевих, щоб вони телефонували нам, чи у поліцію, чи в ДСНС — будь-кому, аби лише телефонували, коли помічають щось поблизу. Чи то міна, чи снаряд, чи якийсь буденний предмет, якому нібито не місце там. де він знаходиться. Наші спецслужби все відразу приберуть і знешкодять. Головне — безпека людей», — зауважує Сергій Горбунов.

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