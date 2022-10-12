У Херсонській області звільнено 5 сіл – ОК “Південь”

Російські війська зосереджені на тому, щоб не дати українській армії йти вперед, проте попри це ЗСУ вдається звільняти нові населені пункти. Які села звільнені у Херсонській області
Українські військові продовжують просуватися в Херсонській області, незважаючи на всі спроби ЗС РФ зупинити контрнаступ. Про це повідомляють в ОК “Південь”, передає NNS
Підрозділи російських військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій у Херсонській області. Незважаючи на всі зусилля окупантів, українські військові змогли звільнити 5 населених пунктів у Бориславському районі:
- Нововасилівка;
- Новогригорівка;
- Нова Кам’янка;
- Трифонівка;
- Червоне.
Наразі у звільнених селах проводяться стабілізаційні заходи щодо відновлення критичної інфраструктури й об’єктів соціальної інфраструктури. Російські війська активно застосовують авіацію під час спроб атакувати позиції українських військових. Застосовувалися гелікоптери Ка-52 та штурмовики Су-25. Кілька літаків атакували нещодавно звільнені села на правому березі Дніпра.
Також ворог активно використовує безпілотники для розвідки у звільнених населених пунктах.
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