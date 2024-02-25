У Херсонській області чоловік підірвався на ворожій міні – що відомо

У Бериславському районі чоловік підірвався на ворожій міні. Сталося це поблизу села Трифонівка

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає НСН.

Відзначається, що 34-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет. Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами.

“В нього вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рук та ніг. Медики надають йому необхідну допомогу”, – повідомили в ОВА.

Людей учергове закликали бути обережними та не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки.

У Херсонській області чоловік підірвався на ворожій міні

Якщо ви помітили підозрілий предмет, слід негайно відійти на безпечну відстань та викликати рятувальників або поліцію.

Як ми розповідали раніше, президент України Володимир Зеленський вперше озвучив кількість українських військових, які загинули на війні з росією.

Про це він сказав під час своєї пресконференції після форуму «Україна. Рік 2024».

Так, за його словами, загалом загинула 31 тисяча військових. Водночас з російського боку загинуло 180 тисяч військових, а разом з пораненими росія втратила 500 тисяч людей.

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